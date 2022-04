MC-21, une production totalement russe d'ici deux à trois ans

36 MC-21 d'ici 2025...

Le conflit ukraino-russe et les mesures de rétorsion qui y sont liées dans le domaine aéronautique ont entraîné une série de décisions côté russe. L'une des première d'entre-elles est de s'affranchir aussitôt que possible des motorisations occidentales, notamment pour le SSJ ou Sukhoi Super Jet, mais également du MC-21. Dont le gouvernement russe espère par ailleurs une production réalisée à partir d'équipements totalement indigènes d'ici deux à trois ans, ainsi que l'a déclaré le premier ministre Mikhaïl Michoustine devant la Douma. Ce qui est du domaine envisageable, si l'on tient compte du fait que précédemment, la Russie a été capable de procéder à la fabrication domestique de sa voilure en matériaux composites. United Aircraft Corporation (UAC) a précisé de son côté, par le biais de son président-directeur général Youri Slyousar dans une interview diffusée par la chaîne d'information Rossiya-24 TV, qu'elle prévoit de produire 36 jets MC-21 d'ici 2025 et, par la suite, d'augmenter les taux de production pour atteindre 72 jets par an.

...Et au moins 20 SSJ par an

"L'objectif ultime est de parvenir à 72 avions [MC-21] par an à Irkoutsk. Il y a une certaine approche par étapes : d'ici 2025, nous devrions atteindre 36 [jets], puis 72", a-t-il déclaré, ajoutant qu'"avant le début des événements liés à la suspension de la fourniture d'équipements aéronautiques étrangers, les compagnies aériennes prévoyaient d'acheter entre 80 et 100 jets par an pour moderniser leur flotte." Quant à la production de jets SSJ 100, elle est prévue à une cadence de 20-30 jets par an, a ajouté le PDG. "Nous avons prévu 20 appareils [...]. Technologiquement, nous sommes capables de produire jusqu'à 40 jets SSJ, notamment avec des composants russes. Tout dépendra de la demande du marché. Jusqu'à présent, les compagnies aériennes disent qu'elles auront besoin d'au moins 150 jets supplémentaires pour satisfaire la demande dans la nouvelle structure du marché", a expliqué Youri Slyousar.

Plus de composants "occidentaux" pour les SSJ et MC-21

Rostec a déclaré précédemment qu'UAC prévoyait de construire 70 jets Tu-214 d'ici 2030. La production en série de Tu-214 et de jets MC-21 et SSJ 100 se substituant aux importations est devenue pertinente dans le contexte des sanctions imposées par les États-Unis et l'Union Européenne, qui comprennent notamment le refus total de fournir des jets et des composants d'Airbus et de Boeing à la Russie. De plus, les partenaires étrangers d'UAC ont unilatéralement cessé de livrer des composants pour les avions russes SSJ 100 et МС-21.