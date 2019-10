MC-21 : Troisième session de vols de certification de l'AESA

Deux pilotes d'essais de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) ont terminé la troisième session de vol du programme de certification du MC-21-300, accompagnés d'un ingénieur d'essais en vol.

Initialement, les experts de l'AESA ont travaillé avec leurs collègues russes sur le simulateur de vol. Les pilotes et l'ingénieur ont été entraînés aux décollages, approches et atterrissages ainsi qu'au vol de l'appareil au travers de différents paramètres d'altitudes, de vitesses, de masses et de centres de gravité.

Par la suite, l'équipage de l'AESA et le bureau d'études Yakovlev (une branche d'Irkut Corporation) ont effectué une série de vols sur le MC-21-300. Irkut a, pour son jet monocouloir biréacteur, trois compagnies aériennes clientes. Aeroflot, compagnie cliente de lancement, mais également deux autres opérateurs, l'un russe, plus exactement sibérien, Yakutia Airlines et l'autre kazakh, Bek Air, qui exploite pour le moment une flotte de vieillissants Fokker 100.

Le MC-21-300 a ainsi été commandé à hauteur de 175 exemplaires, auxquels s'ajoutent des lettres d'intention de commande pour 160 autres appareils.