MC-21 : La première voilure avec panneau externe en composites produite en Russie a été livrée à Irkout

"Made in Russia"

C'est d’une nouvelle aile entièrement réalisée en matériaux composites produits localement que l'Irkout MC-21 commencera les essais en vol plus tard cette année. Le panneau d’aile externe du MC-21-300, réalisé en matériaux composites russes, a été livré à l’usine aéronautique d’Irkoutsk, une branche d’Irkout Corporation. L’usage de composites produits en Russie sur le dernier MC-21 vise avant tout à éviter le recours aux produits "occidentaux"... Les sanctions américaines ont forcé l'avionneur à introduire une série de changements au programme MC-21. Dont figure parmi eux le turboréacteur PW1400, l'Aviadvigatel PD-14 étant proposé en moteur de seconde monte. Technodinamika produit les jantes destinées au biréacteur MC-21 dans le cadre du programme national russe de substitution aux pièces importées. Technodinamika produit déjà certaines pièces et éléments à destination du biréacteur, parmi lesquels figurent un système de génération électrique, un dispositif à gaz inerte.

Une première voilure...

Cette toute première paire de panneaux extérieurs de voilure, produits par la société AeroComposite basée à Oulianovsk a été ainsi livrée et sera installé sur le MC-21-300 destiné à être livré au client de lancement de l'appareil. La pièce, d'une longueur de de 17,5 mètres, est arrivée par la route. La même cellule et en conséquence la même voilure a précédemment reçu une section centrale d’aile réalisée en matériaux composites russes. Ces mêmes matériaux composites représentent par ailleurs entre 35 et 37 % de la masse de la cellule du MC-21. Grâce à leur emploi, Irkout déclare que la masse de l'appareil à vide par passager est allégée de 5 % par rapport à l'A320. Le MC-21 affiche même un gain de masse de 8 % par rapport à un A320neo (mais il aurait un handicap de 2 % de masse supplémentaire par rapport à un 737).

...Aux performances aérodynamiques élevées

L’utilisation de matériaux composites de pointe et la technologie d’infusion ont permis à la maison de conception de développer une aile avec un allongement de 11,5. Cette voilure participe à la réduction de la consommation de carburant grâce à son aérodynamique sophistiquée. A Mach 0,78, sa finesse est supérieure de 5,1 % à celle de l'A320 et de 6 % à celle du 737NG. A Mach 0,8, cette différence est même plus élevée, de 6 et 7 % respectivement. La fabrication d'une telle voilure par le biais d'une technologie conventionnelle employant les alliages serait impossible, car l'aile serait extrêmement lourde. L'allongement accru se traduit par un rapport portance-traînée plus élevé et en conséquence une amélioration des performances aérodynamiques.