MBDA dévoile STRATUS pour les futures capacités de croisière et anti-navire

Stratus, nouveau nom du programme FMAN/FMC (Futur Missile Anti-Navire/Future Missile de Croisière)

Le 10 septembre, sur le stand de MBDA à l'occasion du salon DSEI UK édition 2025, Luke Pollard, Ministre des Marchés publics de la défense du Royaume-Uni, ainsi que l'Ingénieur Général de l'Armement Gaël Diaz de Tuesta, représentant de la Direction Générale de l'Armement (DGA) en France, ont présenté STRATUS, le nouveau nom du programme FMAN/FMC (Futur Missile Anti-Navire/Future Missile de Croisière).

Deux maquettes exposées, Stratus LO et Stratus RS

Cette présentation s'est déroulée autour des nouvelles maquettes des deux missiles développés dans le cadre de ce programme : STRATUS LO (Low Observable ou faible observabilité) – anciennement appelé TP15 – avec une conception renouvelée, ainsi que STRATUS RS (Rapid Strike ou frappe rapide) - anciennement appelé RJ10 – soulignant ainsi les progrès importants réalisés. A travers ce programme, MBDA développe deux missiles complémentaires, adaptables et interopérables qui offrent des capacités décisives anti-navire, de frappe de précision dans la profondeur, de suppression et destruction des défenses aériennes ennemies (SEAD/DEAD) et de lutte contre des cibles de grande valeur.

Combinaison d'une grande vitesse/manœuvrabilité

Ces missiles sont destinés à être utilisés dans de multiples domaines (air, terre et mer), sur de multiples plateformes, dans des environnements de déni d'accès. Ensemble, ils bénéficient d'un haut niveau de survivabilité grâce à la combinaison d'une grande vitesse/manœuvrabilité et d'une faible observabilité. Ces deux missiles garantissent une flexibilité ainsi que des performances optimales nécessaires dans l'espace de bataille contesté et les conflits de haute intensité des prochaines décennies.

Un premier prototype su Stratus LO fabriqué

MBDA continue à avancer vers la prochaine phase du programme. La réussite de la phase d'évaluation confirme la maturité des technologies et systèmes avancés nécessaires au lancement complet de la phase de développement. Le premier prototype de missile à très faible observabilité (soit la version LO) a déjà été fabriqué et a fait l'objet de tests approfondis de signature RF dans une installation dédiée à cet effet.

Essais en soufflerie supersonique

Des essais exhaustifs en soufflerie supersonique ont également été réalisés sur le système de propulsion du missile supersonique dans les installations de MBDA à Bourges. Les résultats des essais ont été très impressionnants, confirmant la position de MBDA à la pointe des technologies mondiales en matière de missiles. D'autres essais ont été réalisés sur les deux missiles, notamment des tests sur leurs autodirecteurs avancés, des tests sur les ogives et les systèmes de mise à feu des missiles, des essais aérodynamiques et d'autres essais sur les moteurs.