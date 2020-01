Marseille-Provence a passé la barre des 10 millions de passagers en 2019

L'aéroport de Marseille-Provence dépassé un nouveau plafond en 2019 en passant la barre des 10 millions de passagers. La plateforme a accueilli un total de 10 151 743 passagers l'année passée, soit une croissance de 8,1% par rapport à 2018. Comme beaucoup d'autres plateformes, cette dynamique de croissance est très liée à l'international (+11,1%). L'aéroport Marseille-Provence se place à la troisième place des aéroports régionaux.

Coté résultats financiers, le chiffre d'affaires s'établit à 158,5 M€ (+7%). L'excédent brut d'exploitation est en croissance d'environ 10%. Le ratio résultat d'exploitation/chiffre d'affaires est supérieur à 32%.

L'aéroport a investi 39 millions d'euros en 2019 en travaux pour améliorer l'expérience passager et réaliser notamment la rénovation et l'extension du terminal 2 ou encore les études préparatoires au lancement du projet "Coeur d'aéroport". Pour l'été 2020, 17 nouvelles lignes seront lancées par rapport à 2019 : Alghero, Antalya, Athènes, Castellon, Catane, Copenhague, Dakar, Dublin, Essaouira, Koutaissi, La Chanée, Londres Southend, Milan-Bergame, Olbia, Sofia, Tel Aviv et Vienne.