Marseille-Provence a accueilli près de 11 millions de passagers en 2023

En 2023, l'aéroport de Marseille-Provence a accueilli un total de 10 800 254 passagers, soit une croissance de 18,1% par rapport à 2022 et de 6,4% par rapport au niveau pré-crise de 2019. Une année record en nombre de passagers, avec un nombre de mouvements d'avions en léger recul (-0,7%), ce qui dénote un meilleur remplissage des avions.

L'Espagne en pole position

La plateforme marseillaise sa place de porte principale sur la Méditerranée dont le trafic représente plus de la moitié de ses passagers (plus de 5,6 millions). Malgré la baisse de fréquentation des navettes vers Paris, les liaisons domestiques sont toujours largement utilisées par les passagers (plus de 3 millions) notamment vers celles de la Corse, en progression de 16% par rapport à 2019 et de 9% par rapport à 2022 (766 962 passagers). Les flux en provenance et à destination de l'international sont en constante progression (+17% par rapport à 2019 et de 25% par rapport à 2022). Le top 5 des pays dont les lignes sont les plus empruntées sont : l'Espagne (dont les Canaries) avec plus d'un million de passagers, l'Algérie (823 642 passagers), le Maroc (803 664 passagers), la Grande-Bretagne (748 661 passagers), et l'Italie (583 684 passagers).

6 nouveautés annoncées pour cet été

L'année 2024 sera de nouveau tournée vers l'international pour la plateforme phocéenne, avec la desserte de 36 pays cet été vers 128 destinations, avec 164 lignes opérées par 34 compagnies aériennes. Six nouveautés ont déjà été annoncées : Stockholm (Suède) et Antalya (Turquie) avec Transavia, et Limoges, Zagreb (Croatie), Wroclaw (Pologne), Amman (Jordanie) avec Ryanair.