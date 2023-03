Malgré la reprise, le trafic aéroportuaire français de 2022 en retrait de 18,8% par rapport au niveau pré-crise

En 2022, le trafic des aéroports français a continué sa remontée vers des niveaux pré-crise, mais est encore en retrait de 18,8% par rapport à 2019. Les aéroports français ont attiré très exactement 173 955 056 passagers commerciaux, ce qui équivaut au niveau de trafic aéroportuaire de 2013 (172 millions de passagers).

La part du trafic du low cost se renforce

Le trafic européen est en croissance de 122% par rapport à 2021, mais est toujours en retrait de 21% par rapport à 2019. Les plateformes parisiennes représentent plus de la moitié du trafic des aéroports métropolitains (53,3%, une proportion équivalente à celle de 2019). Avec encore des marchés long-courriers perturbés, l'aéroport Paris CDG est en retrait de 25% par rapport à son trafic de 2019, tandis que Paris-Orly plus tourné vers le court et moyen-courrier, affiche une baisse de 8%. En 2022, le trafic low cost représente 43% du trafic de la France métropolitaine, soit plus de 69 millions de passagers, alors qu'il représentait 35% du trafic en 2019.

Le trafic international, fortement réduit en 2020 et 2021 en raison des restrictions de déplacement, a rattrapé son retard en 2022 sur le trafic national. En un an, le trafic international a augmenté de 127, 2% contre seulement 36,9% pour le trafic national qui avait connu la reprise dès 2021. Le trafic international et le trafic national restent tous les deux en retrait de 19% par rapport à leur niveau de 2019. Le trafic international représente 74% du trafic de la France métropolitaine, c'est à dire la même proportion qu'en 2019.

Les aéroports d'Outre-mer très résilients

Comme les deux années précédentes, les aéroports d'Outre-mer enregistrent une meilleure reprise que les aéroports métropolitains. Le trafic des aéroports d'Outre-mer est en retrait de 11,7% par rapport à son niveau de 2019. Les aéroports d'Outre-mer ont accueilli en 2022 un total de 11,3 millions de passagers, contre 12,9 millions en 2019. Parmi eux, 70% ont retrouvé en 2022 plus de 80% de leur niveau de trafic de 2019.