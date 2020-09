Malgré le coronavirus, Volotea a réalisé un bon été

Dans un contexte très, très déprimé pour le trafic aérien mondial et européen, la compagnie Volotea est parvenu à réaliser un bon été avec plus de 13 700 vols réalisés, un trafic total de 1,8 million de passagers sur les mois de juillet et août et un taux de remplissage de 90,2%. Le transporteur a été le premier en parts de marché au départ de cinq de ses quinze bases en Europe : Nantes, Strasbourg, Genève, Vérone et l'aéroport des Asturies (Santiago del Monte). Comme ses autres concurrentes, Volotea a du adapté son réseau mais le trafic a été au rendez-vous avec un taux de recommandation de 88,8%, soit vingt points de plus qu'en 2019 à la même époque.

25 millions de passagers transportés depuis 2012

Depuis sa création en 2012, Volotea a transporté plus de 25 millions de passagers en Europe et prévoyait avant la crise du Covid-19 de transporter en 2020 entre 8,5 et 9 millions de passagers en 2020. Des chiffres qui devraient être revus à la baisse. La compagnie exploite une flotte de 39 avions, composée de 25 Airbus A319 et 14 Boeing et devait initialement recevoir six nouveaux Airbus pour l'année en cours.