MAKS 2019 : Des moteurs pour le CR929

Au salon MAKS, UAC (United Aircraft Corporation) et Comac ont présenté conjointement une maquette grandeur nature de la partie avant du fuselage du CR929. L'appareil sino-russe sera doté d'un fuselage et d'ailes principalement réalisés en matériaux composites. Il pourra accueillir 280 passagers dans une configuration à trois classes et disposera d'une autonomie de 6 480 nautiques, soit 12 000 km.

Le choix d'une motorisation occidentale pourrait intervenir dès le second semestre de l'an prochain. Pour le moment, les deux partenaires sont en discussion avec Rolls-Royce aussi bien que General Electric. Une alternative moteur sur base de partenariat sino-russe n'a pas encore été évoquée.

Prévu pour le premier vol en 2023, le CR929 pourrait arriver sur le marché dès 2025. Ayant atteint la phase de préconception, les partenaires ont défini les dimensions, la capacité de transport de passagers et l'autonomie de l'avion. Au cours de l'année 2019, Russes et Chinois ont tenu plusieurs réunions conjointes d'ingénierie à Moscou et Shanghai, au cours desquelles ils ont discuté des modalités de partage de travail.

Selon la répartition, la Russie sera responsable du développement et de la production des montures de moteur, des pylônes, des volets et du caisson central de voilure, tandis que la Chine développera et produira le fuselage, les stabilisateurs horizontaux et verticaux, et ce qui tiendra lieu de raccord karmann. Comac réalisera l'assemblage final à Shanghai.