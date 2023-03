LYTE Aviation dévoile ses eVTOL hybrides de 40 places, SkyBus et SkyTruck

SkyBus et SkyTruck

Lyte Aviation a dévoilé le 23 mars son programme d'ADAVe (eVTOL) SkyBus et SkyTruck de 40 places (hybride). Son LA-44 SkyBus et sa variante cargo complémentaire SkyTruck, conçus autour d'une charge utile de 4,5 tonnes, sont issus de trois années de recherche et développement. Le résultat se concrétise sous la forme d'un véhicule à décollage et atterrissage verticaux différent, conçu pour être cinq fois plus économe en carburant que les hélicoptères actuels selon son concepteur. Le SkyBus aura une autonomie de 1 000 km et une vitesse maximale de 300 km/h, en utilisant principalement les technologies disponibles aujourd'hui. Le LA-44 est un appareil hybride électrique à voilure basculante en tandem, qui bouleverse les autres modèles futuristes de la prochaine génération. Un prototype grandeur nature est prévu dans les 24 mois. Le SkyBus de LYTE Aviation comporte deux systèmes de propulsion distincts, l'un électrique et alimenté par des piles à hydrogène, l'autre à turbomoteur alimenté par du carburéacteur / SAF.

Le Rotodyne pour inspiration

"L'utilisation de turbomoteurs restera probablement inévitable dans un avenir prévisible", explique Freshta Farzam, fondatrice et PDG de Lyte. Aussi, afin d'obtenir des autonomies utiles et acceptables pour l'entreprise, ainsi qu'une mise sur le marché plus rapide, nous avons opté pour un VTOL hybride, en partie électrique. "Mon inspiration personnelle pour ce concept d'exploitation provient du gyroplane [Fairey] Rotodyne [dont la conception remonte aux ]années 1950", a-t-elle ajouté. Le Rotodyne avait la même cellule de type cargo volant, la poursuite du développement de l'aéronef fut arrêtée en raison d'une restructuration de l'industrie aéronautique britannique, du manque de moteurs adaptés ayant une puissance suffisante et enfin de financements qui furent supprimés en raison de la récession économique en Grande-Bretagne à cette époque.

Turbomoteurs et hybridation

Le modèle LA-44 de LYTE Aviation de son côté est propulsé par quatre turbomoteurs conventionnels, fonctionnant au carburant aviation durable (SAF), complétés par quatre moteurs électriques en bout d'aile pour le contrôle et la stabilité, alimentés par des piles à combustible à hydrogène. "Les turbopropulseurs classiques, très fiables, constituent pour l'instant la meilleure option pour notre programme d'avions, l'objectif étant d'opérer et de ravitailler pratiquement n'importe où avec l'infrastructure actuelle. Avec l'évolution constante et les investissements prévus dans l'infrastructure mondiale, y compris les vertiports, les sources d'énergie (SAF et hydrogène vert) et les groupes électrogènes, l'ambition serait de devenir entièrement électrique à l'hydrogène à l'avenir", ajoute Freshta Farzam.

4,5 tonnes de charge utile

"Le SkyTruck sera conçu pour livrer plus rapidement des marchandises sensibles au facteur temps d'un point à un autre, sans dépendre des pistes d'atterrissage, afin de répondre aux exigences de rapidité de l'industrie onshore et (surtout) offshore", poursuit Freshta Farzam. En outre, le LA-44 sera conçu pour fonctionner dans d'autres conditions opérationnelles difficiles et (en l'absence d'infrastructures terrestres) dans des zones reculées. Il sera doté d'une capacité de charge inférieure : une charge utile de 4,5 tonnes et une masse brute de 17 tonnes.