Lyon Saint Exupéry rouvre aux vols commerciaux aujourd'hui

Air France-KLM ouvre le bal

La plateforme lyonnaise relance aujourd'hui, 8 juin, l'exploitation de ses vols commerciaux. Dès aujourd'hui, la compagnie KLM a rouvert la ligne Lyon-Amsterdam (1 vol quotidien). Air France de son côté relance douze lignes domestiques : Bordeaux (à partir du 8 juin, trois vols hebdos), Nantes (à partir du 8 juin, trois vols hebdos), Toulouse (à partir du 8 juin, trois vols hebdos), Paris CDG (à partir du 9 juin, quatre vols hebdos), Biarritz (à partir du 15 juin, trois vols hebdos), Brest (à partir du 15 juin, trois vols hebdos), Caen (à partir du 15 juin, trois vols hebdos), Lille (à partir du 15 juin, trois vols hebdos), Nice (à partir du 15 juin, trois vols hebdos), Rennes (à partir du 15 juin, trois vols hebdos), Strasbourg (à partir du 15 juin, trois vols hebdos), Pau (à partir du 22 juin, trois vols hebdos). A partir du 15 juin, Chalair Aviation reprendra ses dessertes vers Poitiers, Limoges et la Rochelle, à raison de trois vols hebdos chaque. A cette même date, Easyjet relancera ses vols vers Bordeaux et Nantes (trois vols hebdos), ainsi que Lufthansa vers Francfort (trois vols hebdos) et Munich (cinq vols hebdos) et Transavia vers Faro, Lisbonne et Porto (deux vols hebdos chaque). Wizz Air de son côté reprendra la desserte vers Bucarest le 19 juin et vers Cluj le 20 juin (deux vols hebdos). Le 1er juillet, Volotea reprendra sa ligne vers Caen (2 fréquences hebdo) et le 4 juillet ses dessertes vers Ajaccio, Bastia et Figari (quatre vols hebdos).

5000 kits sanitaires distribués gracieusement

Au total, ce sont 27 destinations (18 lignes domestiques et 9 lignes européennes) qui sont de nouveau accessibles. Vinci Airports, propriétaire de l'aéroport de Lyon-Saint Exupéry, précise que l'ensemble des nouvelles mesures sanitaires ont été mises en oeuvre avec notamment 1000 bandes de marquages au sol déployées pour respecter la "distanciation sociale", 46 points de distribution de gel hydro-alcoolique accessibles dans le terminal 2, et la mise en place de 300 protections de plexiglas dans les terminaux. Par ailleurs, dans les premiers jours de la reprise des vols commerciaux, 5 000 kits de protection sanitaire (masques, lingettes hydro alcooliques, flyers de sensibilisation aux nouvelles mesures sanitaires) seront distribués gracieusement aux passagers qui n'ont pas de masques.