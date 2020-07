L'US Air Force se prépare à recevoir deux F-15 EX

Deux F-15 EX en 2021 à Eglin AFB

Dans moins d’un an, l’US Air Force prendra possession du plus récent chasseur développé par Boeing, le F-15EX. De grands plans et procédures sont en cours afin que les essais de développement et opérationnels puissent commencer dès que possible lorsque EX1 et EX2 arriveront en 2021 sur la base aérienne d'Eglin, en Floride. Le 40e Escadron d’essais en vol (40th FLTS) prendra possession de l’EX1 et le 85e Escadron d’essais et d’évaluation (85th TES) sera propriétaire de l’EX2.

Cure de jouvence pour la flotte de F-15

« Le moment est venu de mettre à niveau la flotte vieillissante de F-15C/D et qui se présente sous la forme de F-15EX, le F-15 le plus avancé jamais créé », a déclaré le Maj Brett Hughes, pilote F-15EX au sein du 40e Escadron d’essais en vol. « Cela représente des années de conception itérative et de lutte contre les technologies éprouvées. Le 40th FLTS, un escadron rempli de testeurs de développement, est prêt à relever le défi de tester le plus récent chasseur américain. Le F-15 a été un chasseur de supériorité aérienne éprouvé depuis son entrée en service en 1976. À l’heure actuelle, certains modèles de F-15 de la fin des années 70 sur la rampe d’Eglin permettent de tester de nouvelles capacités à chaque vol. Le F-15EX continuera d’assurer cette supériorité aérienne pendant des décennies à venir, selon le Major Aaron Eshkenazi, qui sera le principal pilote du F-15EX au sein du 85th TES.

Trois fois la charge utile d’un F-35

Bien que le nouvel avion ressemble à un F-15, ses commandes de vol numériques, les écrans tactiles dans le cockpit, les nouveaux capteurs et la technologie informatique de pointe en feront un appareil différent. Ces améliorations rendent le F-15EX rapidement adaptable aux nouvelles armes et technologies. Le F-15EX a également la capacité de transporter plus de trois fois la charge utile en termes d'armement d’un F-35, ce qui rendra sa présence critique sur le champ de bataille, selon Eshkenazi. À leur arrivée, les premières sorties des F-15 EX constitueront en des vols de familiarisation avec l'appareil, au sein de l’espace aérien local. Par la suite, les pilotes commencent à tester et à évaluer le matériel, les logiciels et les armements. Les premiers essais "réels" viseront à s’assurer que les systèmes logiciels et avioniques s’intègrent bien à l’avion et sont conformes au cahier des charges précédemment établi.