Lufthansa, SWISS et Edelweiss Air intègrent le programme "IATA Turbulence Aware"

La compagnie allemande Lufthansa, aux côtés de SWISS et d'Edelweiss Air (filiale de SWISS), a annoncé qu'elle intégrait le programme "IATA Turbulence Aware", une plateforme mondiale de partage de données en temps réel sur les turbulences. Les informations, transmises en temps réel par des milliers d'avions équipés de capteurs, permettant aux pilotes de visualiser sur leurs cartes

Une collecte de données centralisée et en temps réel

Avec « IATA Turbulence Aware », Lufthansa collecte des données anonymisées sur les turbulences des vols opérés par les compagnies aériennes participantes. Ces données en temps réel fournissent aux pilotes des informations précises sur les conditions atmosphériques actuelles. Grâce à IATA Turbulence Aware, Lufthansa contribue significativement à l’amélioration de la qualité des données mises à la disposition des compagnies aériennes du monde entier. Les compagnies du groupe Lufthansa, Swiss International Air Lines et Edelweiss Air, participent également à « IATA Turbulence Aware ». « IATA Turbulence Aware » repose sur l’intelligence collective du ciel : des milliers d’avions à travers le monde sont équipés de capteurs qui mesurent en continu l’intensité des turbulences et transmettent des données anonymisées à une base de données centrale. Les pilotes peuvent consulter ces données directement sur leur carte de navigation dans le cockpit. Des symboles colorés indiquent la position, l’altitude, l’heure et l’intensité des turbulences mesurées. Ces informations en temps réel complètent les prévisions météorologiques traditionnelles et permettent une planification de vol plus précise.

Une récurrence des turbulences sévères

Lufthansa, SWISS et Edelweiss Air viennent rejoindre 23 autres compagnies aériennes qui contribuent au programme "IATA Turbulence Aware" : Aer Lingus, Air France, AEGEAN, Air Premia, ANA, Arajet, Asiana Airlines, British Airways, Cathay Pacific, China Airlines, Condor, Emirates, Etihad Airways, Eva Air, Jin Air, Korean Air, Qatar Airways, SAS, Southwest, Scoot Airlines, Singapore Airlines, United Airlines et WestJet. Les épisodes de turbulences sont de plus en plus récurrents ces dernières années, avec la circonstance aggravante du changement climatique. En septembre 2025, Singapour a été le premier Etat mondial à classer les turbulences aériennes sévères dans les "menaces majeures en vol", au côté des collisions en vol et des incursions non autorisées sur les pistes. En mai 2024, le vol SQ321 de Singapore Airlines, qui transportait 211 passagers et 18 membres d'équipages entre Londres et Singapour avait subi un épisode de turbulences extrêmes après dix heures de vol, alors que l'appareil volait à 11 000 mètres d'altitude au dessus de la Birmanie. Les très forts décrochages subis à bord de l'avion avait occasionné le décès d'un passager de 73 ans, à la suite d'une crise cardiaque. L'avion avion avait pu atterrir en urgence à Bangkok mais une vingtaine de passagers avaient du être admis en soins intensifs dans plusieurs hôpitaux de la capitale thaïlandaise.