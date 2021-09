Lufthansa, première compagnie à introduire la nouvelle cabine Airspace d'Airbus pour monocouloir

Lufthansa a reçu et démarré l'exploitation de son premier appareil de la famille A320, un Airbus A321neo, équipé de la toute dernière cabine Airspace d'Airbus pour les monocouloirs. Il s'agit de la toute première compagnie en Europe à introduire ces nouveaux aménagements de cabines. En 2018, le groupe Lufthansa a choisi d'équiper de cabines Airspace plus de 80 de ses nouveaux appareils de la famille A320 commandés à Airbus.

Plus de confort, plus d'espaces bagages

Les nouvelles cabines Airspace comprennent : des panneaux de parois latérales plus minces pour un espace personnel supplémentaire au niveau des épaules, une meilleure vue au travers les hublots aux contours redessinés et des stores entièrement intégrés, des coffres à bagages plus grands pour 60% de bagages en plus, les dernières technologies d'éclairage full LED, une zone d'accueil éclairée par LED, de nouvelles toilettes avec des caractéristiques hygiéniques sans contact et des surfaces antimicrobiennes.

Lufthansa, client de la famille A320 depuis quarante ans

Lufthansa exploite la famille A320 depuis les années 1980 et a été le tout premier exploitant de l'A321 et l'A320neo. Le groupe Lufthansa est l'un des plus grands exploitants d'Airbus au monde. A la fin du mois de juillet 2021, la famille A320neo avait reçu plus de 7 400 commandes de plus de 120 clients dans le monde.