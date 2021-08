Lufthansa lance "Sleeper's Row" pour encore optimiser ses remplissages

Optimiser l'espace à bord et les remplissages, tout en donnant plus de confort aux passagers. C'est un peu ce qu'a cherché la compagnie Lufthansa en lançant son nouveau produit "Sleeper's Row". Il a d'abord été testé à la fin de l'année 2020 pendant quelques semaines sur la ligne Francfort-Sao Paulo. Les excellents retours des passagers ont incité la compagnie allemande à lancer le nouveau concept officiellement. Le principe est très simple. Un passager peut, pour s'aménager une couchette en classe éco, réserver l'ensemble des sièges libres d'une rangée qu'il occupe (à trois ou quatre sièges) et se voir proposer une sorte de petit matelas, un oreiller et une couverture pour que le confort soit optimal comparable à celui d'un siège de classe affaires. Les passagers se voient aussi proposer une ceinture de sécurité spéciale pour que la sécurité soit garantie en position couchée.

Pas de réservation à l'avance

Le produit est accessible à un tarif variant entre 159 et 229 euros par vol. Il est disponible sur les vols de plus de 11 heures et sur une sélection de destinations comme l'Extrême-Orient, l'Amérique du Sud et centrale, l'Afrique du Sud, et la côte ouest des Etats-Unis. Sachant que le produit n'est disponible que pour quelques rangées à bord de l'avion, il n'est accessible qu'au moment de l'enregistrement ou directement à la porte d'embarquement et pas à l'avance. En effet, pour Lufthansa, il s'agit de monétiser des sièges qui sinon seraient restés vides et il faut donc qu'il y ait suffisamment de sièges disponibles pour que le "Sleeper's Row" soit disponible.

Air New Zealand précurseure

Le "Sleeper's Row" rappelle beaucoup la "Skycouch" proposée depuis de nombreuses années par la compagnie Air New Zealand mais à un prix nettement supérieur, et réservable à l'avance. Il faut aussi préciser que la "Skycouch" propose un espace de repos bien plus large grâce à un système de transformation en couchette plus élaboré.