Lufthansa a dévoilé la totalité de ses nouvelles cabines long-courrier Allegris

Pour la première fois, des suites seront aussi accessibles aux passagers en business class. La nouvelle classe affaires sera en effet configurée en 2-2-2, sauf au premier rang en 1-2-1, ce qui veut dire que les passagers de la première rangée pourront eux aussi bénéficier d'un aménagement suite avec des portes coulissantes et des cloisons à hauteur d'épaule. Ils auront de l'espace supplémentaire, un écran de 27 pouces (près de 68,6 cm), une petite armoire et un minibar personnel. Les deux suites du milieu de la rangée disposent d'une cloison que l'on peut abaisser totalement pour les passagers en couple qui voyagent ensemble. Au total, les passagers auront accès à six options personnalisées : possibilité d'avoir un siège transformable en lit de 2,20 m, un espace supplémentaire de confort ou de travail, un siège équipé d'une corbeille bébé, ou d'un siège simple à côté de la fenêtre. En plus de la cloison qui s'abaisse entre les deux sièges centraux. Là encore, l'ensemble des sièges business peuvent être réchauffés ou rafraichis à l'avance et sont équipés de larges écrans 4K avec connexion sans fil, écouteurs avec réducteurs de bruits et connexion Bluetooth.