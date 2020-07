Lufthansa : 50% de la flotte est de retour dans les airs

A mesure que le déconfinement progresse et que les ouvertures de frontières s'étendent, les compagnies du groupe Lufthansa commencent à prévoir à plus long terme le renforcement des réseaux. Les compagnies aériennes du groupe proposeront plus de 40% de leur programme de vols initialement prévus. Au total, plus de 380 appareils des compagnies de Lufthansa Group seront utilisés jusqu'à fin octobre. La moitié de la flotte est à nouveau en service, soit 200 appareils de plus qu'en juin. D'ici à la fin du mois d'octobre, plus de 90% de toutes les destinations court et moyen-courriers initialement prévues et plus de 70% des long-courriers du groupe Lufthansa seront à nouveau desservies.

150 liaisons vers le continent américain d'ici l'automne

En complément des lignes des destinations Lyon, Nice et Marseille, la liaison Toulouse-Munich proposera jusqu'à 15 vols hebdomadaires et Nantes-Munich jusqu'à 7 vols hebdomadaires. Paris sera reliée à Francfort et Munich à raison de trois vols par jour pour chacune des destinations. Sur le long-courrier, Lufthansa prévoit d'assurer 150 liaisons vers le continent américain chaque semaine en été/automne via les hubs de Francfort et Munich. Environ 90 vols par semaine sont prévus vers l'Asie, plus de 45 vers le Moyen-Orient et 40 vers l'Afrique.