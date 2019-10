L'UAF et la FNAM vent debout contre le tour de passe-passe sur l'écotaxe dans l'aérien français

Le gouvernement continue à prendre le transport aérien français pour une vache à lait, alors même que la France est le pays européen qui taxe le plus son secteur aérien et que ce dernier vient de subir deux coups terribles avec les liquidations successives d'Aigle Azur et XL Airways, qui ont laissé 1500 salariés sur le carreau.

Les députés ont donc adopté jeudi dernier un amendement qui entraîne l'augmentation de la taxe de solidarité (dite taxe Chirac) sur les vols commerciaux y compris la Corse, l'Outre-mer et les vols OSP (Obligations de Service Public) en France. Cet "habillage juridique", permet de faire un tour de passe-passe en faisant passer cette contribution additionnelle, pour l'éco-taxe qui avait été annoncée en juillet par Elisabeth Borne, et dont initialement les lignes précitées devaient être exonérées. "La FNAM, qui représente 95% du transport aérien français, souligne une nouvelle fois que l'éco-contribution sur les billets d'avion est en réalité une taxe budgétaire qui prend la forme d'une augmentation de la taxe de solidarité, l'éloignant de a sa vocation initiale : le financement des programmes de santé. Désormais, l'augmentation de la taxe de solidarité va égae", tonne la Fédération dans un communiqué. L'augmentation se traduira à compter du