L'aérien français vent debout contre le tour de passe-passe sur l'écotaxe dans l'aérien français

Le gouvernement continue à prendre le transport aérien français pour une vache à lait, alors même que la France est le pays européen qui taxe le plus son secteur aérien et que ce dernier vient de subir deux coups terribles avec les liquidations successives d'Aigle Azur et XL Airways, qui ont laissé 1500 salariés sur le carreau. Les députés ont donc adopté jeudi dernier un amendement qui entraîne l'augmentation de la taxe de solidarité (dite taxe Chirac) sur les vols commerciaux y compris la Corse, l'Outre-mer et les vols OSP (Obligations de Service Public) en France. Cet "habillage juridique", permet de faire un tour de passe-passe en faisant passer cette contribution additionnelle, pour l'éco-taxe qui avait été annoncée en juillet par Elisabeth Borne, et dont initialement les lignes précitées devaient être exonérées. "La faillite de deux compagnies aériennes françaises en l'espace d'un mois n'aura pas permis au gouvernement de mettre fin à sa politique d'asphyxie du transport aérien", tonne le Scara (Syndicat des compagnies aériennes autonomes" dans un communiqué. "Bien au contraire, au lieu de prendre ds mesures propres à lui redonner de la compétitivité, le gouvernement affiche maintenant clairement sa volonté de renforcer ses actions en faveur de la disparition du transport aérien français", ajoute le Scara. "La FNAM, qui représente 95% du transport aérien français, souligne une nouvelle fois que l'éco-contribution sur les billets d'avion est en réalité une taxe budgétaire qui prend la forme d'une augmentation de la taxe de solidarité, l'éloignant de a sa vocation initiale : le financement des programmes de santé. Désormais, l'augmentation de la taxe de solidarité va égae", tonne la Fédération dans un communiqué. L'augmentation se traduira à compter du 1er janvier par une hausse des billets de 1,50 à 3 euros sur les vols en classe économique et de 9 à 18 euros pour les classes affaires.

"Pressés par les besoins de financement de l'AFIFT (Agence des financement des infrastructures de transport), les pouvoirs publics ont improvisé dans l'urgence une écotaxe qui n'a d'écologique que le nom et qui ne servira en rien la transition écologique du secteur. Nous nous sommes exprimés déjà, à plusieurs reprises, contre ce nouveau prélèvement obligatoire alors que la France est déjà championne d'Europe en matière de fiscalité sur le transport aérien. Nous apprenons aujourd'hui que, si les exonérations sont rejetées par la Commission européenne, cette taxe viendrait de plus, contrairement aux engagements pris, frapper des régions insulaires et enclavées pour lesquelles le transport aérien est indispensable. Cette situation est, pour l'UAF, aberrante et inacceptable. Nous demandons aux pouvoirs publics et à la représentation nationale de tirer toutes les conclusions qui s'imposent au regard de cette nouvelle fiscalité", déclare pour sa part Thomas Juin, président de l'UAF.