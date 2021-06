L'Onera prête pour la relance post pandémie

Une année particulière

La sortie du rapport annuel 2020 de l’Onera est propice à faire un retour sur une année très particulière mais avec des constantes. Les résultats financiers 2020 de l’Onera reflètent la confiance de ses partenaires. Cela se traduit par une subvention exceptionnelle du ministère des Armées de 4,4 M€ conjuguée aux 110 M€ de subvention pour charges de service public (en hausse de 4 M€ par rapport aux prévisions du COP) et aux efforts constants de l’Onera pour réduire ses coûts de fonctionnement.

Des prises commandes presque similaires à celles de 2019

En 2020, l’Onera a recruté 159 personnes dont 87 ingénieurs et 30 techniciens. Les prises de commandes sont également encourageantes, puisqu’elles atteignent presque 120 M€, en léger retrait par rapport à 2019 (124 M€), avec une forte augmentation des parts DGA (qui signe un record depuis vingt ans à 56 M€) et DGAC (14,5 M€) qui compense la baisse des commandes industrielles, et une quasi-stabilité pour les souffleries (13,5 M€ en 2020 contre 14 M€ en 2019).

Une réputation hors des frontières

Enfin, le rayonnement international de l'Onera n'est pas à négliger et se traduit également par des commandes hors France à hauteur de 22,9 M€, dont 15,8 M€ de la part des institutions européennes. « Ces chiffres illustrent la part que l’Onera entend prendre dans les systèmes de défense, je pense notamment à la dissuasion, mais aussi dans la relance du secteur aéronautique civil, et qui se traduira très probablement par d’importantes commandes de la DGAC en 2021 » a commenté Bruno Sainjon, président-directeur-général de l’Onera.