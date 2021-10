L'Onera intègre le bureau de la présidence de l'IFAR

Bruno Sainjon à la présidence de l’IFAR

Conformément aux statuts de l'IFAR, Bruno Sainjon vient d’intégrer le bureau de présidence de l’IFAR. Il accèdera dans 2 ans à la présidence de l’IFAR pour exercer un mandat de deux ans. Il s’agit d’une marque forte de reconnaissance et d'estime pour l'ensemble des scientifiques de l'Onera exprimée par les plus grands centres mondiaux de recherche aéronautique. Ceci alors que l’aviation mondiale traverse une période de crise dont l'issue passe par la recherche et en particulier par son rôle déterminant pour décarboner l’aviation.

Décarbonation de l’aviation et réduction du bruit



Cette élection est intervenue lors du sommet de l’IFAR qui s’est tenu à Varsovie, en Pologne, du 18 au 21 octobre. Les défis de l’IFAR pour les années à venir sont naturellement tournés vers la décarbonation de l’aviation ou la réduction du bruit. L'IFAR est le réseau mondial d'établissements de recherche aéronautique. Il s’agit de l'instance de dialogue entre les établissements publics de recherche du monde entier, afin de permettre l'échange d'informations et la communication sur les activités de recherche aéronautique. L’un de ses enjeux est d’échanger et de mieux appréhender les défis auxquels la communauté mondiale de la recherche aéronautique est confrontée.