Londres-Stansted va pousser les murs

"La France a désormais ses propres drones suicides" : la munition téléopérée de Delair et KNDS France bientôt en Ukraine

Lors de son audition devant le Sénat, Sébastien Lecornu, ministre des Armées, a confirmé que la France détenait désormais son propre drone suicide, ou plutôt munition téléopérée (MTO). Comme expliqué par Bastien Mancini, CEO de Delair, dans une interview exclusive, cette nouvelle MTO a été développée en un temps record et permet aux Forces armées ukrainiennes, mais aussi françaises, de détenir un système aux capacités de survivabilité avancées et qui porte plus loin que la plupart des drones FPV utilisés en Ukraine.