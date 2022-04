Lockheed Martin Sikorsky-Boeing choisit les sièges de Collins Aerospace et le calculateur Perigon pour le Defiant X

Pour le Defiant X, Collins Aerospace fournira les sièges blindés...

Lockheed Martin Sikorsky-Boeing ont choisi Collins Aerospace pour fournir les trois plates-formes de sièges et son calculateur Perigon pour l'hélicoptère avancé Defiant X, finaliste du concours FLRAA (Future Long-Range Assault Aircraft) de l'armée américaine. Collins fournira ainsi à l'hélicoptère Defiant X des sièges blindés pour le pilote et le copilote, ainsi que l'équipage de cabine et la troupe. Chaque siège Collins sera léger, conçu de manière ergonomique pour le confort et rigoureusement testé pour satisfaire ou dépasser les exigences strictes de l'armée en matière de résistance aux chocs. "Notre gamme de sièges militaires est conçue, étudiée et fabriquée pour offrir une valeur optimale à nos clients et pour améliorer la sécurité et le confort des combattants", a déclaré Cynthia Muklevicz, vice-présidente du développement commercial pour les intérieurs chez Collins Aerospace. "Les solutions de sièges militaires à voilure tournante de Collins offrent une avancée générationnelle par rapport à la technologie utilisée aujourd'hui, qui devrait, selon nous, réduire considérablement la fatigue des opérateurs et améliorer l'efficacité et le succès des missions."

...Et le calculateur Perigon

En plus des sièges, Collins fournira également son calculateur Perigon pour le Defiant X. Avec une approche de systèmes ouverts modulaires (MOSA) et la capacité de fournir une puissance de traitement 20 fois supérieure à celle des ordinateurs de commande de vol existants de Collins, Perigon permettra les futures capacités de commande de vol et de gestion des véhicules pour les avions de la prochaine génération. "La puissance de traitement accrue de Perigon lui permettra d'intégrer de nombreuses fonctions Defiant X, notamment les commandes de vol, la gestion des équipements, les pronostics d'état et les modes de vol avancés tels que l'autonomie", a déclaré Kim Kinsley, vice-président et directeur général des systèmes de contrôle de l'environnement et de la cellule pour Collins Aerospace. "En utilisant un seul ordinateur pour prendre en charge une multitude de fonctions, Perigon contribuera à réduire le nombre d'ordinateurs à bord de l'avion, réduisant ainsi le poids, le volume et la consommation d'énergie sur l'ensemble de la plateforme tout en permettant des performances accrues."