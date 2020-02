Livraisons en hausse pour Embraer en 2019

Embraer a livré un total de 198 avions en 2019, dont 89 étaient des avions commerciaux et 109 des avions d'affaires (62 avions légers et 47 gros), ce qui représente une augmentation de 9 % par rapport à 2018, année où la société a livré un total de 181 avions.

Les livraisons se situent dans les fourchettes de perspectives pour 2019 de 85 à 95 pour le marché de l’aviation commerciale et de 90 à 110 pour le marché de l’aviation d’affaires. Au quatrième trimestre 2019, Embraer a livré 81 avions, soit 35 avions commerciaux et 46 avions de direction (20 légers et 26 gros). Au 31 décembre, le carnet de commandes s’élevait à 16,8 milliards de dollars (15,5 Md €).

Au quatrième trimestre 2019, Embraer a livré le premier biréacteur d’affaires Praetor 500 à Flexjet, un peu plus d’un an après son annonce lors de la convention de l’aviation d’affaires 2018 de la National Business Aviation Association (NBAA-BACE).

Embraer a également annoncé l’agrandissement de son centre de service jets d'affaires à l’aéroport international de Fort Lauderdale-Hollywood (KFLL), augmentant sa capacité de service grâce à un contrat de location avec Jetscape Services pour un hangar dédié. La présence d’Embraer en Floride est stratégique pour ses clients jets d'affaires dans le sud des États-Unis, dans les Caraïbes et en Amérique centrale, ainsi que pour ceux dont le voyage les amène fréquemment à travers le sud de la Floride.

Au cours de la même période, Embraer a livré le deuxième KC-390 Millennium à l’armée de l’air brésilienne et le contrat avec le gouvernement portugais pour une commande ferme de cinq transporteurs aériens KC-390 a été inclus dans le carnet de commandes d’Embraer au quatrième trimestre de 2019.