L'Islande, premier pays européen à rouvrir ses frontières aux vols intercontinentaux

Delta Airlines ouvrira en mai un nouveau vol quotidien au départ de Boston-Logan vers Keflavik (Reykjavik), et reprendra ensuite ses vols au départ de New York JFK et de Minneapolis-Saint Paul.

Vue l'ampleur de la crise internationale du transport aérien, l'annonce est historique et est un bon signe pour la future reprise des vols internationaux vers l'Europe. L'Islande est le premier pays européen de la zone UE/Schengen qui a annoncé qu'elle rouvrait ses frontières aux vols intercontinentaux et aux voyageurs vaccinés. Delta, puis United Airlines La première compagnie à avoir réagi à cette annonce est américaine. Delta, partenaire de Air France-KLM dans l'alliance Skyteam, a annoncé qu'elle allait ouvrir un nouveau vol quotidien dès le mois de mai au départ de l'aéroport de Boston-Logan vers Reykjavik (Keflavik). Le vol sera exploité en Boeing 757-200 de 193 sièges. La compagnie américaine reprendra aussi en mai son vol quotidien New York-Reykjavik, opéré en Boeing 757-200 de 168 sièges. A partir du 27 mai, Delta reprendra son vol quotidien Minneapolis-Saint Paul/Reykjavik, cette fois opéré en Boeing 757-200 de 193 sièges. United Airlines a aussi prévu de reprendre ses vols vers l'Islande. Dès le mois de juin, elle reprendra son vol New York/Newark-Reykjavik, aussi en Boeing 757-200.