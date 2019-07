L'Inde complète sa commande de missiles MRSAM

L’Inde signe un accord de suivi avec Israel Aerospace Industries (IAI), prévoyant la fourniture de systèmes MRSAM (missiles sol-air moyenne portée) navals complémentaires ainsi que la maintenance de plusieurs de leurs sous-systèmes. Ce contrat poursuit l’accord précédemment signé entre IAI et la Marine indienne en janvier 2019. « Ce n'est que récemment que nous avons mené à bien un essai multi-systèmes en Inde qui a démontré les capacités technologiques avancées de gestion centralisée du système de défense aérienne à la grande satisfaction de nos partenaires indiens », rappelait Boaz Levi, vice-président exécutif et directeur général du groupe Systèmes, Missiles & Espace chez IAI, se référant à un test mené le même mois à bord du INS Chennai.

Le MRSAM est un système de défense aérienne opérationnel utilisé par la marine israélienne ainsi que par les forces armées indiennes. Il a été mis au point par IAI en collaboration avec le ministère de la Défense israélien, l’Organisation indienne de recherche et de développement de la défense (DRDO), le groupe ELTA, RAFAEL et d’autres industries en Inde et Israël. Le MRSAM comprend plusieurs systèmes, notamment un radar numérique, des systèmes de commande et de contrôle, des lanceurs et des intercepteurs avec autoguidage.