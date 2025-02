Lilium met la clé sous la porte

Une seconde faillite

Le 21 février, l'entreprise a annoncé qu'elle demandait à nouveau l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité. Le consortium d'investisseurs qui devait injecter 200 M€ pour renflouer l’entreprise n'a pas réussi à fournir les capitaux promis. Les deux principales filiales de Lilium se sont retrouvées à court de liquidités en octobre 2024, ce qui avait contraint l'entreprise à entamer une procédure d'auto-administration auprès d'un tribunal allemand. Initialement, l'entreprise avait demandé une garantie de prêt de 50 millions d'euros qui aurait vu le versement des fonds de la part de l'État de Bavière, où se trouve son siège social. Mais le parlement allemand a rejeté l'accord, obligeant Lilium à rechercher des investisseurs privés.

Des fonds absents

En décembre 2024, l'entreprise avait annoncé avoir trouvé un nouvel investisseur. Ce groupe d'investisseurs mêlant européens et nord-américains, connu sous le nom de Mobile Uplift Corporation (MUC) avait accepté de racheter les actifs des deux filiales de Lilium. Laquelle a licencié tous ses employés et a déclaré qu'ils seraient réembauchés juste après la transaction, qui devait être conclue à la fin du mois de janvier. Mais pour des raisons qui restent encore inexpliquées à l'heure actuelle, les fonds ne se sont jamais matérialisés et l'entreprise n'a pas pu être relancée. Pendant cette période, le personnel de l'entreprise aurait travaillé sans salaire et aurait eu recours à des campagnes "GoFundMe" pour couvrir ses frais de subsistance.

Une consolidation en cours dans le domaine des ADAVe

Lilium avait accumulé environ 780 commandes fermes, réservations, options et autres protocoles d'accord pour son Lilium Jet, qu'elle espérait livrer à partir de 2026. Lilium n'est pas la seule entreprise allemande à se retrouver dans une situation à la fois difficile et bancale. Un autre développeur allemand d'ADAVe, en l’occurrence Volcopter, est également à la recherche de nouveaux investisseurs et de liquidités. Le secteur de l'aéronautique et plus précisément celui qui est directement lié à la propulsion électrique hors hybridation semble en partie impacté par l'absence d'évolution technologique des batteries, dont le rendement n'est pas encore au rendez-vous.