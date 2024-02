Lilium lance Power-On et s'associe à Star Charge

Lilium lance Power-On...

C'est au cours du salon aéronautique de Singapour que Lilium a annoncé la création d'une nouvelle unité commerciale, baptisée Power-On, qui proposera l'ensemble du portefeuille de services du constructeur, y compris les services de formation, les opérations de maintenance, la gestion des matériaux et des batteries et la distribution mondiale, le soutien aux opérations de vol, les équipements de service au sol et les solutions numériques.

...Son portefeuille de services

Le travail sur Lilium Power-On a commencé deux ans avant l'entrée en service prévue du Lilium Jet. Lilium a déjà annoncé un certain nombre de partenariats pour ses activités de services, notamment la formation au pilotage avec Lufthansa Aviation Training et FlightSafety International, des services matériels globaux avec AJW Group, ainsi que des solutions numériques de gestion de la santé des aéronefs avec Palantir.

"Tester la gamme complète de produits et de services"

"Notre priorité sera de tester la gamme complète de produits et de services pour soutenir nos futurs opérateurs pendant la campagne d'essais en vol de Lilium et de continuer à contracter et à embarquer les meilleurs partenaires pour notre écosystème de travail", a déclaré Dominique Decard, à la tête de Power-On. "Les revenus des services et les marges de contribution joueront un rôle crucial dans la rentabilité de Lilium", ajoute Dominique Decard. Ce dernier a rejoint Lilium en 2018 et est actuellement vice-président des opérations de vol et du service à la clientèle, après avoir été directeur des essais en vol en Espagne. Dans ses nouvelles fonctions, il rendra compte au directeur commercial de Lilium, Sébastien Borel.

Star Charge fournira les chargeurs

Lilium a commencé la production du Lilium Jet à la fin de l'année 2023, suite à l'approbation de l'organisme de conception de Lilium par l'AESA. Lors de ce même salon de Singapour, Lilium a également annoncé s'être associé à Star Charge, qui officie dans les infrastructures de recharge de véhicules électriques et des solutions de micro-réseaux. La société va ainsi développer, personnaliser et fournir des systèmes de recharge pour les aéronefs de Lilium. Les deux sociétés ont annoncé que Lilium a passé une première commande de 120 chargeurs pour ses avions d'essais au sol et en vol, ainsi que pour ses activités de maintenance et de centre de livraison. Lilium fournira également des stations de recharge à ses clients qui investissent dans des vertiports.

Norme CCS

Lilium a précédemment annoncé son adoption de la norme CCS (Combined Charging System) pour la recharge rapide. Le système de charge rapide personnalisé de Star Charge sera entièrement compatible avec les Lilium Jets et les autres eVTOLs compatibles avec le CCS. Les chargeurs seront équipés d'un câble de charge extra-long, refroidi par liquide, pour une charge haute performance, adaptée à diverses infrastructures d'atterrissage.