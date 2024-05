Lilium lance la construction d'une installation d'essai de certification pour le Lilium Jet

Une installation d'essai avancée pour les tests d'intégration et de certification...

Lilium annonce avoir commencé la construction d'une installation d'essai avancée pour les tests d'intégration et de certification du Lilium Jet. Conçue en partenariat avec le groupe d'ingénierie mondial Segula Technologies et située au siège de Lilium près de Munich, en Allemagne, cette installation de pointe devrait être opérationnelle à la fin de l'été 2024.

... Pour le Lilium jet

Le site d'essai hébergera un aéronef complet, prêt à être testé dans son ensemble, ce qui inclut la vérification de l'avionique, des commandes de vol, du système de propulsion et du système d'alimentation électrique du Lilium Jet. Dans le cadre du processus de certification du Lilium Jet, le banc d’essai servira à simuler des vols afin de vérifier les performances de l'avion dans différentes situations et configurations de vol. Parallèlement à la construction du premier Lilium Jet, entamée à la fin de 2023, l'édification du site d'évaluation représente une étape cruciale dans la progression de Lilium vers son premier vol piloté, prévu pour la fin de cette année, ainsi que vers l'obtention de la certification pour le Lilium Jet.

Superficie totale de 2 400 m2

En tant que titulaire d'un agrément d'organisme de conception de l'AESA (Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne), Lilium est habilité à mener les vérifications de conformité des composants et des prototypes en vue de démontrer leur adéquation avec les normes de certification en vigueur. La mise en place de cette infrastructure d'essai permettra à Lilium de planifier et de conduire ces opérations de manière autonome par rapport à l'AESA, selon un niveau d'implication convenu. D'une superficie totale de 2 400 m2, l'installation d'essai comprendra un cadre de montage pour les charges et les moments de l'avion, un système de gestion des flux d'air permettant d'obtenir des conditions de vol représentatives, ainsi que des équipements de charge et de refroidissement pour les batteries de l'avion. Les essais aérodynamiques s'appuieront sur une puissante soufflerie de 1,2 mégawatt, fournie par la société internationale d'ingénierie VIRO, qui peut simuler des vents latéraux et arrière allant jusqu'à 65 km/h.

La pierre angulaire du programme de certification

L'équipe du projet, composée d'une trentaine d'experts répartis sur plusieurs sites (Cologne et Munich en Allemagne, Vitrolles et Lyon en France), apporte des compétences en conception mécanique, calcul et simulation des fluides. "L'installation d'essai sera la pierre angulaire du programme de certification du Lilium Jet, car elle nous permettra de tester de multiples missions de vol ainsi que des scénarios de défaillance dans un environnement contrôlé au sol. Parallèlement à la démonstration en vol, les essais au sol joueront un rôle essentiel sur la voie de la certification du Lilium Jet", a commenté Stephen Vellacott, Directeur de la technologie de Lilium. Le constructeur devrait dévoiler une maquette à l'échelle 1 de son appareil demain, à l'ouverture du salon de l'aviation d'affaires de Genève, l'EBACE.