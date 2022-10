Lilium Jet ajoute GlobeAir à son portefeuille de clients

GlobeIAir veut exploiter le Lilium Jet en Côte d'Azur et en Italie

Lilium continue d'étoffer son portefeuille de clients et notamment dans le domaine de l'aviation d'affaires, plus précisément avec l'opérateur de charters GlobeAir. Ce dernier vise l'achat d'une douzaine de ses ADAVe (eVTOL) d'une capacité de transport de six passagers. GlobeAir prévoit d'exploiter ces aéronefs en Côte d'Azur et en Italie. Les aéronefs réaliseront le premier et le dernier kilomètre, ainsi que des services de point à point dans la région.

Point à point et premier et dernier kilomètre

"Le partenariat illustrera l'expérience de voyage tout-en-un dans laquelle GlobeAir se spécialise. Avec une forte demande pour un mode de transport durable, efficace et flexible, l'Italie et le sud de la France offrent également de nombreuses opportunités pour les voyages point à point où le temps de trajet peut être considérablement réduit et où l'atterrissage vertical est nécessaire", mentionne Lilium.

Un aéronef de production en 2023

L'aéronef de Lilium, de type ADAVe (Aéronef à décollage et atterrissage verticaux électrique, eVTOL en anglais) est propulsé et sustenté par 30 moteurs électriques répartis à la fois sur le plan principal et le canard de l'avion. Le démonstrateur technologique vole depuis 2019 et a accumulé selon le constructeur plus d'une centaine de vols d'essais dont un illustrant la phase de transition, réalisé à la fin mai 2022 à bord du prototype Phoenix 2. Lilium a annoncé vouloir construire un aéronef conforme au modèle de production en 2023 et veut obtenir la certification de type de l'AESA en 2025.