Lilium et l'opérateur britannique eVolare partenaires au Royaume-Uni

eVolare devient opérateur de lancement de Lilium au Royaume-Uni...

Lilium a annoncé un contrat avec eVolare, une filiale de Volare Aviation, l'un des plus grands opérateurs d'hélicoptères et de jets privés du Royaume-Uni. Ce partenariat comprend un engagement ferme pour l'achat de dix Lilium Pioneer Edition Jets, avec une option d'achat de dix Lilium Pioneer Edition Jets supplémentaires. eVolare sera le principal partenaire de Lilium et l'opérateur de lancement au Royaume-Uni pour les ventes du Lilium Jet aux particuliers.

...Et passe commande de dix Lilium Pioneer Edition Jets...

Le Lilium Pioneer Edition Jet, version customisable en série limitée du Lilium Jet, a été officiellement lancé le même jour. L'aéronef est accompagné d'un ensemble de services, d'assistance et de formation, ainsi que d'options personnalisables pour la configuration de la cabine et de tissus et matériaux exclusifs. L'accord entre Lilium et eVolare donnera l'occasion aux clients qui voyagent régulièrement entre deux endroits du Royaume-Uni de faire partie d'un groupe exclusif d'adeptes précoces qui pourront découvrir l'avenir de la mobilité aérienne régionale durable.

...Et les exploitera depuis Oxford.

En s'associant à un acteur aussi important du secteur de l'aviation privée, Lilium bénéficiera de la grande expertise d'eVolare au sein du réseau aéronautique britannique, et de son marché de premier plan pour gérer les Lilium Pioneer Edition Jets au Royaume-Uni. eVolare assurera une exploitation sûre et fiable des aéronefs de Lilium à partir d'Oxford, en gérant un centre de service de maintenance et en investissant dans l'infrastructure d'atterrissage pour le réseau britannique de Lilium.