Lilium espère la poursuite du programme en vue du premier vol et la certification

KPMG aux commandes de Lilium pour un processus de fusion et d'acquisition

Lilium a annoncé avoir désigné le groupe KPMG pour mener un processus de fusion et d'acquisition ouvert, transparent et équitable qui, espère Lilium, lui évitera la faillite et lui permettra la poursuite du développement de son ADAVe dont deux exemplaires sont actuellement sur la chaîne d'assemblage finale. Les premières réunions d'information à l'intention des investisseurs débuteront bientôt. Cette annonce fait suite à l'approbation par le tribunal local de Weilheim (Weilheim in Oberbayern, en Bavière) de la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité pour les filiales allemandes de Lilium et à l'acceptation par le tribunal de la demande d'auto-administration de Lilium. Les procédures d'insolvabilité préliminaires dans le cadre de l'auto-administration sont des procédures de restructuration ordonnées par le tribunal qui visent à préserver l'entreprise. La direction reste aux commandes et dirige l'entreprise tout au long de la procédure, avec l'aide d'experts en restructuration.



Des spécialistes de l'insolvabilité et de la restructuration

Le tribunal a nommé au conseil d'administration des filiales allemandes, avec effet immédiat, deux avocats expérimentés en matière de restructuration, le professeur Gerrit Hölzle et le docteur Thorsten Bieg, en tant que responsables de l'insolvabilité (CIO). Tous deux ont déjà conseillé avec succès un grand nombre d'entreprises dans des situations de crise. Plus récemment, ils ont travaillé pour Senvion et The Social Chain AG, entre autres. Ils vont maintenant superviser la réorganisation des filiales allemandes de Lilium. Le tribunal local de Weilheim a également nommé l'avocat M. Ivo-Meinert Willrodt, associé directeur de PLUTA Rechtsanwalts GmbH, en tant que dépositaire provisoire. Cet expert en restructuration est avocat et spécialiste du droit de l'insolvabilité et de la restructuration. Il a déjà agi en tant que curateur pour la start-up de voitures solaires Sono Motors et le fabricant de drones EMT, entre autres. Son rôle est de protéger les intérêts des créanciers dans la procédure.



Vers la poursuite du premier vol habité

« Avec le soutien de notre dépositaire désigné et des experts en restructuration, nous restons pleinement concentrés, chez Lilium, sur la réémergence après la restructuration, avec de nouveaux investissements pour soutenir le chemin de la certification et de l'entrée en service du Lilium Jet tout électrique », a commenté Klaus Roewe, PDG de Lilium. Le travail dans les filiales de Lilium se poursuit, et les plus de 1 000 employés engagés dans la progression vers la prochaine étape importante du programme, le premier vol en cockpit habité, ont été informés des détails de la poursuite de la rémunération des employés. L'entreprise a également informé les fournisseurs concernés, en précisant les attentes et les étapes de la procédure.



Deux premiers ADAVe toujours sur la chaîne d'assemblage final

Les deux premiers Lilium Jets sont actuellement sur la chaîne d'assemblage final, le premier avion ayant récemment franchi l'étape de la mise sous tension à basse tension et devant passer prochainement à la phase d'essais au sol. Le fuselage et les ailes du troisième avion sont actuellement en cours d'assemblage chez les fournisseurs d'aérostructures Aciturri et Aernnova. Fin octobre, les ingénieurs de Lilium ont transféré une cellule de Lilium Jet entièrement assemblée et conforme dans le banc d'essai statique pour les tests structurels, ce qui constitue une avancée significative pour le programme. L'essai de résistance structurelle est une partie essentielle du plan d'essai pour le premier vol habité et la certification de type.