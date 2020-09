Liebherr sélectionné pour l’avion d’affaires supersonique Aerion AS2

Système d’air intégré pour l'AS2

Liebherr-Aerospace a annoncé que le constructeur d’avions supersoniques Aerion Supersonic, basé à Reno dans le Nevada (USA) et à Melbourne en Floride (USA), a confié à Liebherr-Aerospace Toulouse le développement du système d’air intégré pour son avion d’affaires supersonique AS2. Aerion et Liebherr ont commencé leur collaboration en 2019, en travaillant sur les conceptions préliminaires du système d’air intégré de l’AS2. Sur la base de ces discussions techniques initiales, Liebherr-Aerospace et Aerion ont conclu que la technologie de pack électrique de nouvelle génération se révèle la plus adaptée pour rendre le système d’air intégré apte à remplir les missions nécessitées par l’appareil.

Bord d'attaque et compresseur électrique

Le système de conditionnement d’air électrique, en cours de développement depuis plusieurs années chez Liebherr-Aerospace, constitue une étape majeure vers une exploitation plus écologique des avions. Au lieu d’utiliser la méthode traditionnelle de prélèvement de l’air des moteurs de l’avion, le système innovant choisi par Aerion aspire l’air ambiant par une entrée située sur le bord d’attaque de l’arête de voilure, puis le comprime grâce à un compresseur électrique. La consommation de carburant des packs de conditionnement d’air sera ainsi considérablement réduite par rapport aux systèmes actuels de prélèvement d’air moteur.

L’Aerion AS2 devrait entrer en production en 2023. L'AS2 sera peut-être le premier avion supersonique utilisant un carburant 100 % synthétique.