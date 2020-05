Liebherr signe un contrat de service client avec Leonardo

96 Eurofighter

L'armée de l'air italienne dispose actuellement de 96 Eurofighters. Afin d'assurer le fonctionnement continu de la flotte, Liebherr-Aerospace et l'avionneur italien Leonardo ont signé un contrat de maintenance et de réparation des actionneurs du système de commande de vol primaire pour les avions de combat de l'armée de l'air italienne.

« En tant qu'équipementier, nous sommes en mesure de proposer à nos clients des programmes de révision parfaitement ciblés. Avec ce contrat logistique axé sur les performances, qui comprend des prix de réparation fixes et des délais d'exécution garantis, nous fournissons à Leonardo et à l'armée de l'air italienne une base de planification fiable, qui est déjà la norme pour les applications civiles », explique Christian Franz, Directeur du service client de Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH.

Le programme Eurofighter

Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH fournit deux types de produits pour le programme Eurofighter : les commandes de vol et les trains d'atterrissage. Depuis 2000, la société livre les actionneurs de commandes de vol électriques primaires ainsi que la servocommande d’aérofrein. De même, la pompe hydraulique principale et l’ensemble filtre hydraulique de l'avion sont compris dans la prestation. Le train d'atterrissage avant doté de l'unité de direction et de l'actionneur de rétraction ainsi que les jambes du train principal sont également fabriqués à Lindenberg (Allemagne) dans le cadre d'un partenariat avec Safran Landing Systems.