Liebherr fournit les actionneurs électromécaniques de l’ADAVe (eVTOL) d’Eve Air Mobility

Liebherr-Aerospace équipe l'ADAVe d'Eve

Liebherr-Aerospace va équiper l'ADAVe (Aéronef à Décollage et Atterrissage Verticaux électrique) d'Eve Air Mobility. L'équipementier va assurer la fourniture des actionneurs électromécaniques du système de commandes de vol de l'ADAVe, qui seront intégrés à l’ADAVe d'Eve et assureront l’actionnement de son aileron, de ses gouvernes de profondeur et de direction.

Un partenaire de longue date d’Embraer

« En tant que partenaire de longue date d’Embraer, pilier essentiel de l’ingénierie d’Eve, nous avons collaboré avec succès sur de nombreux projets de développement. Ce contrat marque une étape historique et le début d’une nouvelle relation avec Eve Air Mobility. Il montre notre engagement continu en termes d’excellence envers nos clients. Dès les premières phases de développement, nous avons pris en considération les besoins d'Eve en matière d'actionneurs. Notre technologie électrique, en particulier nos actionneurs fly-by-wire, renforce la maintenabilité, la fiabilité et la manœuvrabilité des futurs aéronefs », explique Klaus Schneider, directeur technique de Liebherr-Aerospace & Transportation SAS.

3 000 aéronefs

Eve a déjà reçu des commandes pour près de 3 000 aéronefs et collabore activement avec divers opérateurs, entreprises d’infrastructures et agences gouvernementales pour établir un environnement opérationnel favorable à la mobilité aérienne urbaine. En étroite coopération avec Liebherr-Electronics and Drives GmbH, Lindau (Allemagne) ainsi qu’avec l’équipe de Liebherr-Aerospace dans deux sites au Brésil, São José dos Campos et Gavião Peixoto, Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH (Allemagne), le centre d’excellence de Liebherr pour les commandes de vol, les actionneurs, les engrenages, les boîtes de transmission et les trains d’atterrissage, se chargera du développement et de la fabrication des unités.