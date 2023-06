Liebherr fournit le système d’air du D328eco de Deutsche Aircraft

Système d'air intégré...

Liebherr-Aerospace Toulouse concevra, fabriquera et entretiendra le système d’air intégré du D328eco. Le système répond aux exigences d’efficacité, de poids et de performances de cet avion moderne, assure un grand confort en cabine et présente une consommation d’énergie optimisée. Liebherr-Aerospace est le partenaire de nombreux avionneurs, mais aussi de Deutsche Aircraft avec qui une étroite collaboration s’est tissée depuis des années. « Ce dernier contrat s’appuie sur le partenariat de confiance qui nous unit en matière de système de commande des volets et d’actionneurs de spoilers. Il renforcera encore nos relations et marquera une autre étape importante pour le programme D328eco », a commenté Maximilian Fahr, Vice-Président des achats de Deutsche Aircraft.

...Après la commande des volets et des spoilers

« Outre le système de commande des volets et des spoilers, nous sommes ravis de pouvoir désormais fournir le système d’air intégré. Notre centre de compétence pour les systèmes d’air et de gestion thermique à Toulouse concevra un système d’air de dernière génération pour le D328eco », déclare Alex Vlielander, Directeur Général et Directeur Commercial, Liebherr-Aerospace & Transportation SAS.