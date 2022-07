Liebherr fournira le premier composant complexe imprimé en 3D pour la flotte d’Airbus A350

Fabrication additive pour l'A350

Liebherr-Aerospace Lindenberg, le centre de compétence de Liebherr pour les systèmes de commande de vol, les trains d’atterrissage, les boîtes de transmission et l’électronique, collabore de manière intensive avec Airbus pour le développement de composants fabriqués par addition de couches. Début 2019, Liebherr-Aerospace a commencé la production en série de pièces imprimées en 3D.

Une seconde pièce de fabrication additive en titane

L’entreprise avait certifié et livré avec succès un support de capteur de proximité imprimé pour le train d’atterrissage avant de l’A350. Ce support était la toute première pièce d’un destiné à système Airbus à ayant obtenu la qualification pour fabrication additive en titane. À présent, Airbus et Liebherr lancent pour le même avion un composant plus sophistiqué, la vanne du système d’actionnement de la porte de chargement inférieure.