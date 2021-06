Liebherr et GM développent un système électrique par piles à combustible Hydrotec

Un démonstrateur chez Liebherr-Aerospace à Toulouse

Liebherr-Aerospace et GM ont récemment signé un contrat portant sur le développement d’un système de génération de puissance électrique afin de tester, pour des applications aéronautiques, l’utilisation de la technologie de la pile à hydrogène Hydrotec développée par GM. La fabrication du démonstrateur ainsi que les tests seront réalisés dans le centre d’essais de Liebherr-Aerospace à Toulouse, spécialisé dans les tests d’intégration multi-systèmes. Ce démonstrateur intégrera le cube de puissance et le système de piles à combustible Hydrotec, ainsi que les commandes et modèles de GM.

Pile à combustible et intégration du système

Pour ce projet, les deux sociétés mettent en commun leurs compétences : GM, en tant que leader dans la technologie des piles à combustible et Liebherr, qui possède une grande expertise dans l’intégration de systèmes embarqués aéronautiques. La réduction des émissions et la réduction du bruit sont deux des avantages de la pile à combustible qui offrent, pour les deux entreprises, un grand potentiel d’utilisation dans l’aéronautique. GM, grâce à son partenariat avec Honda, est l’un des fabricants de piles à combustible les plus performants au monde dans de nombreux secteurs industriels. GM fait maintenant son entrée dans l’aéronautique.

Ce dernier investit dans le domaine des piles à combustible depuis plusieurs dizaines d’années, à la fois dans l’ingénierie et dans la fabrication – notamment pour des volumes de production importants et a ainsi atteint une grande maturité et des économies d’échelle.