Liebherr et Bharat Forge vont implanter en Inde un nouveau site intégrant des technologies avancées de forgeage et d’usinage

Un site de fabrication en Inde...

Lors du salon Aero India 2025, Liebherr Aerospace et Bharat Forge ont annoncé leur collaboration en vue de l’implantation d’un site de fabrication pour répondre à la demande de l’industrie aéronautique mondiale. Dans le cadre de ce partenariat stratégique, Bharat Forge mettra en place un site de production ultramoderne à son siège de Pune (Inde), qui devrait être opérationnel en 2025.

... Avec technologies avancées de forgeage et d’usinage

La nouvelle installation sera dotée d’un système de laminage circulaire intégrant des technologies avancées de forgeage et d’usinage pour produire des composants de haute précision, notamment des composants de trains d’atterrissage. Cet investissement, mené par Bharat Forge Ltd., souligne l’engagement de l’entreprise à fournir des solutions haut de gamme à Liebherr et à sa clientèle mondiale. « Cette collaboration avec Liebherr témoigne de notre engagement commun en faveur de l’innovation et de l’excellence dans la fabrication aéronautique. Nos investissements dans les techniques de laminage circulaire et d’usinage de trains d’atterrissage soulignent notre volonté de fournir des composants de précision et de créer de la valeur à long terme pour l’industrie aéronautique », a commenté Guru Biswal, directeur général de l’aéronautique chez Bharat Forge Ltd.