Liebherr et ATR signent un contrat de maintenance mondial pour l'ATR42/72-600

Le nouveau système d’air conçu et fabriqué par Liebherr-Aerospace entrera en service l’an prochain sur la famille d’avions ATR 42/72, après deux ans de développement. Le programme d’avions de transport régional bénéficiera de ce système qui offre un plus grand confort aux passagers et à l’équipage tout en réduisant considérablement les coûts d’exploitation.

ATR nous renouvelle sa confiance pour dix ans en chargeant Liebherr-Aerospace du support produit et les services complets pour sa flotte, dans le cadre de son contrat de maintenance global (GMA); Liebherr-Aerospace s’occupera de la maintenance des opérateurs ayant contractualisé en direct avec ATR par le biais d’un contrat miroir. Les services de support seront assurés par les centres de services de Liebherr-Aerospace à Toulouse (France), qui est le centre d’excellence pour les systèmes d’air, ainsi que ceux de Singapour et de Saline dans le Michigan (États-Unis).

Liebherr inclura également des services de maintenance prédictive, afin d’améliorer le support des compagnies aériennes, en réduisant les interruptions opérationnelles (taux IO), en optimisant les besoins et stocks d’équipements complets de rechange en renforçant les capacités de support technique de la flotte grâce à une connaissance approfondie du comportement de chaque composant. En tant qu’équipementier, Liebherr-Aerospace développera un algorithme perfectionné permettant d’analyser les données du nouveau système d’air, en s’appuyant sur son savoir-faire et connaissances des produits et des systèmes.

Liebherr-Aerospace fournit le nouveau système d’air ainsi que le système de pressurisation de la cabine et les vannes antigivrage pour le programme ATR.