Liebherr-Aerospace embarque à bord de l’avion multi-missions Embraer KC-390

Liebherr-Aerospace fournit le système d’air intégré du KC-390. Cet équipement comprend le système de conditionnement d’air, le système de pressurisation de la cabine, les composants du système de prélèvement d’air moteur, les composants du système d'antigivrage voilure et le contrôleur. Le système d’air intégré a été développé et fabriqué en France par Liebherr-Aerospace Toulouse SAS.

L’entreprise propose un système de conditionnement d’air et un système de pressurisation de la cabine de nouvelle génération. Le système d’air intégré offre aux troupes et à l’équipage une meilleure sécurité et plus de confort, même dans des conditions extrêmes de vol. De plus, le système de prélèvement d’air est doté de vannes électropneumatiques compactes de toute dernière génération.

Le KC-390 est un avion de transport tactique conçu pour effectuer diverses missions, telles que le transport de marchandises, de troupes ou de parachutistes, le ravitaillement en vol, le soutien de missions humanitaires ou de missions de recherche et de sauvetage, l’évacuation sanitaire et la lutte contre les incendies de forêt. Il peut transporter jusqu’à 26 tonnes de fret à une vitesse maximale de 870 km/h, et opérer dans des environnements hostiles, notamment sur des pistes non préparées ou endommagées.