Liebherr-Aerospace Brasil signe un contrat avec PTI Technologies

Liebherr Aerospace Brasil Ltda. Guaratinguetá (Brésil) est spécialisée dans le domaine de l’usinage de précision, du traitement de surface et du montage de pièces de rechange de précision pour les systèmes de commandes de vol et actionneurs, les trains d’atterrissage et les systèmes d’air.

L’entreprise fabrique, traite et préassemble des pièces structurelles complexes de taille moyenne en aluminium, telles que des nervures, des poutres et des supports pour les ailes et le fuselage des avions, et livre ses produits directement à l’avionneur brésilien Embraer.

À l’automne 2019, Liebherr Aerospace Brasil a accueilli plusieurs dirigeants de PTI dans ses installations de Guaratinguetá (Brésil) pour célébrer la première collaboration stratégique entre les deux sociétés. PTI commencera à passer des commandes à Liebherr pour trois différents types de collecteurs au cours du premier trimestre 2020.