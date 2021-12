L'IATA exige que les gouvernements lèvent les interdictions de voyager liées au variant Omicron

Après de nombreux messages d'alerte et des critiques des politiques gouvernementales, l'IATA (Association internationale de transport aérien) a appelé le 8 décembre a appelé les gouvernements à immédiatement annuler les interdictions de voyages qui ont été mises en place en réponse à l'apparition du variant Omicron du Covid-19. "La multiplication des interdictions de voyage n'empêche pas la propagation internationale, et elles ont un impact très lourd sur les vies et les moyens de subsistance. De plus, elles peuvent avoir un effet un impact contraire sur les efforts sanitaires globaux durant une pandémie en désincitant les pays à signaler et partager les données épidémiologiques et de séquençage. Tous les pays devraient s'assurer que les mesures sanitaires soient régulièrement revues et mise à jour quand de nouvelles preuves deviennent disponibles sur les caractéristiques épidémiologiques et cliniques d'Omicron ou de tout nouveau variant", précise l'OMS (Organisation mondiale de la Santé) dans une communication récente.

Bazar non coordonné

"Après presque deux ans de Covid-19, nous connaissons beaucoup de choses sur le virus et l'inefficacité des restrictions de voyage pour en contrôler sa propagation. Mais la découverte du variant Omicron a induit une amnésie instantanée chez les gouvernements qui ont mis en place des restrictions irréfléchies en complète contravention avec l'avis de l'OMS, l'expert global", tonne Willie Walsh, directeur général de l'IATA. L'IATA exhorte les gouvernements à reconsidérer toutes les mesures sanitaires liées à Omicron. "Le but est d'aller au-delà du bazar non coordonné, manquant de preuves et sans évaluation de risques auquel les voyageurs doivent faire face. Comme les gouvernements l'avaient accepté à l'OACI et en ligne avec l'avis de l'OMS, toutes les mesures devraient être limitées dans le temps et revues régulièrement. Il est inacceptable que des décisions précipitées aient suscité de la peur et de l'incertitude parmi les voyageurs juste au moment où beaucoup vont embarquer pour des visites de fin d'année ou des vacances bien méritées".