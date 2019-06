L’huile turbine Turbonycoil 600 approuvée sur les moteurs General Electric GE90

Nyco annonce que General Electric a récemment approuvé la Turbonycoil® 600, une huile turbine synthétique standard, pour lubrifier les moteurs GE90. Ce moteur a été spécialement conçu pour les Boeing 777 dont la version à 115 000 lbs de poussée est la plus puissante du monde. Cette qualification permet à Nyco d’accroître son offre aux compagnies aériennes opérant des flottes mixtes.

Une évaluation en service sur quelques GE90 suivant le protocole du constructeur a été menée en collaboration avec Air France. La flotte d’Air France comprend 70 Boeing 777 et utilise déjà le lubrifiant sur tous ses Airbus A320 et Airbus A340.

Qualifiée selon des normes telles que SAE AS 5780 Classe SPC et MIL-PRF-23699 Class STD, Turbonycoil® 600 est approuvée par tous les principaux fabricants de moteurs. Cette huile est utilisée depuis plus de 30 ans dans les moteurs à réaction d'avions militaires et commerciaux.