LEVEL accueille son millionième passager à Orly

La compagnie low cost long courrier LEVEL, filiale du groupe IAG, a accueilli son millionième passager le vendredi 19 juillet à Paris Orly 3. La passagère en question effectuait un vol pour Paris-Pointe-à-Pitre, a gagné un billet aller-retour pour deux personnes, vers la destination LEVEL de son choix.

Aujourd'hui, après seulement deux années d'opérations, LEVEL possède quatre bases opérationnelles en Europe (à Paris Orly, Barcelone, Vienne et Amsterdam), compte 11 avions moyen et long-courriers dans sa flotte et opère des vols vers 32 destinations. La compagnie prépare l'arrivée prochaine de son troisième A330-200. Depuis Paris, l'intégration de ce nouvel appareil devrait permettre d'accroître considérablement la fréquence des vols à destination des Antilles (vol quotidien vers la Guadeloupe et 6 vols hebdomadaires vers la Martinique, et la mise en place de deux vols directs par semaine vers Las Vegas.