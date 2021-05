Levée des motifs impérieux : Air Caraïbes et French bee maintiennent leur programme de vol estival

Avec la levée des "motifs impérieux" pour voyager vers les destinations d'outremer à partir du 9 juin, la période estivale se présente enfin sous de meilleurs auspices pour les compagnies spécialistes de ces destinations. Ainsi Air Caraïbes et French bee, les deux compagnies du groupe Dubreuil, maintiennent un fort programme estival vers leurs destinations cibles. Pour Air Caraïbes, la compagnie opérera le programme suivant : Pointe-à-Pitre (jusqu'à 3 vols quotidiens), Fort-de-France (jusqu'à 3 vols quotidiens), Cayenne (jusqu'à sept vols hebdomadaires), Saint-Martin (deux vols directs par semaine au départ de Paris-Orly vers l'aéroport Princess Juliana, un vol quotidien via Pointe-à-Pitre à destination de l'aéroport de Grand-Case), Saint-Barthélémy (un vol quotidien via Saint-Martin ou Pointe-à-Pitre). French bee, pour sa part, assurera des vols vers la Réunion (jusqu'à dix vols par semaine) et Papeete (jusqu'à trois vols par semaine).

Strict respect des règles sanitaires

"Les dernières annonces du gouvernement sont de très bonnes nouvelles qui amorcent la reprise des voyages pour les personnes qui attendent depuis plusieurs mois de pouvoir se rendre en métropole, et réciproquement. Air Caraïbes et French bee seront présentes pour proposer une offre de transporte adaptée entre les Outre-mers et la métropole pour permettre ces retrouvailles estivales, le tout dans le respect des règles sanitaires inhérentes à chaque destination qu'elles desservent", déclare Marc Rochet, président d'Air Caraïbes et French bee.

Les deux compagnies rappellent que pour toute les réservations effectuées pour un voyage jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, les billets sont 100% modifiables et remboursables. Par ailleurs, l'assistance COVID est offerte pour tout voyage débutant avant le 31 août. Les mesures sanitaires ont strictement appliquées à chaque étape du parcours et les deux compagnies ont débuté les tests d'utilisation du passeport sanitaire à travers l'application TousAntiCovid. Le passeport sanitaire permettra aux clients d'Air Caraïbes et French bee de voyager avec une plus grande facilité et de garantir une sécurité sanitaire aux territoires d'Outre-mer.