L'Europe face au Boeing 737 MAX

Alors que la question du retour en service commerciale du Boeing 737 MAX est toujours pendante, Patrick Ky, directeur exécutif de l'Agence européenne pour la sécurité aérienne (AESA), indique dans un entretien accordé à Air & Cosmos "..... qu'il pourrait y avoir un léger décalage dans la remise en vol du Boeing 737 MAX entre les Etats-Unis et l'Europe......". "Nous devons attendre les rapports finaux des investigations pour connaître parfaitement toutes les circonstances et tous les facteurs contributifs aux deux accidents. Cependant, nous estimons que nous en savons assez pour pouvoir mener à bien notre revue de design et prendre des décisions sûres quant aux conditions de remise en service de l'avion", poursuit le directeur exécutif de l'AESA. Interrogé sur les conditions européennes d'un retour en vol du Boeing 737 MAX, Patrick Ky répond : "dès lors que nous aurons terminé notre revue de design et fini de certifier les modifications proposées par Boeing.......Il y aura à coup sûr des modifications de logiciel et de l'entraînement des équipages, c'est un minimum......" Retrouver l'entretien du directeur exécutif de l'AESA sur le Boeing 737 MAX dans son intégralité dans notre numéro 2656 en kiosques numériques et papier dès vendredi 20 septembre.