Les Tu-160 passent aux vols de nuit

Du ravitaillement en vol aux vols de nuit

Après les missions de ravitaillement en vol réalisées avec des Il-76, les pilotes et les navigateurs de Tu-160 d'une unité stationnée dans la région de Saratov (ouest de la Russie) sont passés aux vols de nuit. Les équipages ont effectué une série de décollages et atterrissages, des vols dans une zone donnée et poursuivi les exercices en volant dans une visibilité limitée avec l'aide du contrôle radar au sol. « L’événement a eu lieu selon le plan d’entraînement au combat de l’unité. La particularité de ces vols, c'est qu'ils ont eu lieu à des températures inférieures à moins 20 degrés », a déclaré le major-général Oleg Pchela, commandant de l’unité aérienne de la garde.

10 sorties réalisées

Au total, une 10 sorties ont été effectuées, plus de 20 unités d’équipement spécial du bataillon de soutien de l’aérodrome ont été impliquées, a commenté le ministère russe de la Défense. Jusqu'alors, les Tu-160 ne volaient que peu en raison d'un problème endémique d'approvisionnement en pièces détachées. Mais l'entrée en service proche du Tu-160 M motorisé par de nouveaux turboréacteurs Kouznetsov NK-32-02 a permis de changer la donne.

https://www.air-cosmosboutique.com/produit/abonnement-numerique-1-an-aircosmos/