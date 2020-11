Les pilotes de Tu-160 s'entraînent au ravitaillement en vol

Deux ravitaillements en vol en conditions difficiles

La Russie est de retour avec ses splendides Tu-160, du moins est-ce le message qu'elle veut faire comprendre par le biais d'un second exercice de ravitaillement en vol (voir ici pour le premier). C'est au cours d'une mission d'entraînement qu'au moins deux ravitaillements ont été effectués, un le jour et un autre la nuit à des altitudes de plus de 5 000 mètres et à une vitesse d’environ 600 kilomètres à l’heure, commente le ministère russe de la défense. Les appareils ne sont pas la version modernisée Tu-160M avec entre autres les nouveaux moteurs NK-32 série 02, mais bien la version standard actuellement en service.

10 avions en vol

La distance entre les avions était inférieure à 30 mètres. Au total, jusqu’à 10 avions ont participé aux vols, sans qu'il ne soit précisé s'il s'agissait de 10 Tu-160 ou d'une flotte mélangée contenant Tu-160 et Il-76. "Le ravitaillement air-air, comme l’un des éléments les plus difficiles de la formation en vol, est un élément nécessaire à la formation des pilotes d’aviation à longue portée, ce qui permet d’augmenter considérablement le rayon d’action au combat et d’effectuer des missions comme prévu à une grande distance de la base", ajoute le ministère russe de la défense.

