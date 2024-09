Les Pays-Bas vont améliorer des lanceurs Patriot aux standards les plus avancés

Le 29 août, le Département d'État (équivalent américain du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français) a autorisé, au travers d'une annonce de la Defense Security Cooperation Agency (DSCA), les Pays-Bas à améliorer leurs lanceurs Patriot. Les Forces armées royales hollandaises disposent encore de lanceurs M901, soit des lanceurs de première génération du Patriot (jusqu'au PAC-2). Les kits permettront de les améliorer aux standards M903, soit l'équivalent de lanceurs de dernière génération. Dès lors, ces lanceurs pourront tirer la totalité de la gamme de missiles du Patriot mais aussi tirer un mix de missiles, assurant une capacité antiaérienne longue portée moderne (PAC-2 GEM-T) et en même temps, une capacité anti-missile basse couche moderne (PAC-3 MSE).

Pour rappel, le Patriot est actuellement équipé de trois missiles, équivalent aux variantes du MIM-104 :

PAC-2 GEM-T, à vocation antiaérienne longue portée (+160 kilomètres)

(+160 kilomètres) PAC-3 CRI, à vocation antimissile de croisière et balistique (+30 à 40 kilomètres en antimissile)

PAC-3 MSE, à vocation antimissile de croisière et balistique à portée augmentée (+60 à +80 kilomètres en antimissile)